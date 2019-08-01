تعافي مبيعات فيات كرايسلر في الربع الثاني من 2019

شهدت مبيعات شركة فيات كرايسلر المصنعة للسيارات تحسنا ملحوظا في الربع الثاني من 2019، بعد ما شهدته من تراجع في الربع الأول من العام الجاري، وجاء هذا التحسن بفضل مبيعات الشركة بالقارتين الأمريكيتين، وفقا للعين الإخبارية.

وذلك وفقا لما ذكره موقع "تشاينا ديلي" الذي قال إنه في نفس الوقت، تعمل الشركة الإيطالية الأمريكية على تحسين بنيتها التحتية بالصين، لتتمكن من التوسع بالسوق الصينية بطرحها مزيدا من الموديلات به.

وعانت شركة فيات كرايسلر من تراجع بنسبة 47% في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري، بحصدها أرباحا بلغت 793 مليون يورو، في حين عادت مبيعاتها للارتفاع بنسبة 14% مع نهاية الربع الثاني.

وكان من أسباب تحسن مبيعات فيات كرايسلر في الربع الثاني من العام، بقارة أمريكا الشمالية تحديدا، طرحها للنسخة الجديدة من شاحنة رام للمهمات الثقيلة، والنسخة الجديدة من شاحنة Ram 1500.

ذلك بالإضافة للدعاية القوية التي قامت بها الشركة لنفسها بقارة أمريكا الجنوبية وخاصة بالبرازيل، حيث تتصدر قائمة شركات السيارات الأعلى مبيعا بالسوق الصينية.