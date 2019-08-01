وكالة: مقتل 32 على الأقل في هجوم العرض العسكري بعدن

واستهدف، صباح اليوم الخميس، عرض عسكري للجيش اليمني في معسكر الجلاء بعدن جنوب اليمن.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها أن هناك عشرات بين قتلى وجرحي في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

وأكد شاهد عيان لوكالة "رويترز" أن "انفجارا وقع خلف الجناح المخصص للعرض في معسكر الجلاء بمديرية البريقة في محافظة عدن".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية إن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء بعدن.

Advertisements

وأضاف أنه "تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف 2K وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن"، بحسب موقع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين.

وأكد على أن "العملية المشتركة استهدفت عرضا عسكريا للغزاة والمرتزقة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت في حالة إرباك كبيرة في صفوفهم".

أشار إلى أن "العرض العسكري الذي تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز".