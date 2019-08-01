انفجار خلال عرض عسكري في ميناء عدن اليمني

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها أن هناك عشرات بين قتلى وجرحي في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

وأكد شاهد عيان لوكالة "رويترز" أن "انفجارا وقع خلف الجناح المخصص للعرض في معسكر الجلاء بمديرية البريقة في محافظة عدن".

​وأشارت المصادر إلى أن من بين ضحايا الهجوم العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن، في حين قال مصدر طبي بمستشفى النقيب لموقع صحيفة "عدن الغد" أن 4 جنودا قتلوا في الهجوم، بينما أصيب 6 آخرين، مشددا على أن هذه الأرقام هي حصيلة أولية.

​ومن جانبها قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين" أنها استهدفت معسكر الجلاء بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي.

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قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية إن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء بعدن.

وأضاف أنه "تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف 2K وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن"، بحسب موقع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين.