مقتل 17 شرطيًا في هجوم تبناه الحوثيون قرب عدن

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دبي: قُتل 17 شرطيًا يمنيًا على الأقل وجُرح العشرات الخميس في هجوم استهدف ثكنة عسكرية قرب عدن، العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها دوليًا، بحسب ما أعلن مصدر طبي.
وقال الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء إنهم شنوا الهجوم على ثكنة الجلاء الواقعة على بعد نحو 20 كلم غرب عدن بوساطة طائرة مسيّرة وصاروخ بالستي، وذلك بعيد هجوم انتحاري استهدف مركزًا للشرطة في وسط عدن أدى إلى مقتل ثلاثة شرطيين وإصابة نحو عشرين شخصًا آخرين.
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