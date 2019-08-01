رحيل علمين صحافيين سعوديين

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"الخليج 365" من الرياض: عن عمر يناهز الـ 71 عاماً توفي المذيع السعودي محمد الرشيد العثمان الذي اشتهر على المستوى في المملكة خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وعرف عن العثمان قيامه بإعداد وتقديم أشهر برنامج إذاعي محلي يعنى بالمواهب الفنية، إضافة العديد من البرامج المختلفة

وشارك العثمان في تغطية مناسبات رسمية هامة، وقرأ نشرات الأخبار، ومن أشهر البرامج التي قدمها الراحل: "ونّة قلب"، و"ستوديو رقم 1".

وقد نعى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق الأستاذ عبدالرحمن الهزاع، وفاة الرشيد: "عملنا معاً سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، وكان نعم الزميل أدباً وتعاملاً، وحسن أداء، رحمك الله أبا خالد ".

ويُعتبر الرشيد من "الرعيل الأول " للإعلام الرسمي في السعودي الذي بنى مع زملائه التشكيل الأولي للمسيرة الإعلامية الأولى بالإذاعة والتلفزيون. وعُرف عنه انفراداته الدائمة في البرامج التي يقدمها، سواء بالبرامج الحوارية أو نشرات الأخبار. وقد خدم 40 عاماً في وزارة الإعلام

الشبيلي .. مسيرة طويلة ختمت بوسام الملك عبدالعزيز

كما توفي الإعلامي السعودي عبدالرحمن الشبيلي في الرياض، بعد نقله بطائرة إخلاء طبي حملته من باريس متأثراً بإصابته التي تعرض لها نتيجة سقوط شرفة منزله به.

عبدالرحمن الشبيلي

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ويعتبر الشبيلي من جيل الإعلاميين القدامى التي عاصرت بدايات الإعلام السعودي المرئي والمسموع وقدم العديد من الكتب والدراسات الخاصة لطلاب الإعلام في الجامعات، وكان عضواً سابقاً في مجلس الشورى السعودي، وحاز وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 2017، وثَّق سيرته قبل رحيله في كتاب بعنوان (مشيناها.. حكايات ذات) .

ويملك الشبيلي في رصيده 55 كتاباً ومحاضرة مطبوعة في تاريخ الإعلام السعودي.

ونعت وزارة الإعلام السعودية عبدالرحمن الشبيلي على في حساب الوزارة الرسمي في تويتر : "ودعت المملكة علماً من أعلامها في المجال الإعلامي، وذلك بعد سنوات طويلة أسهم من خلالها في تأسيس عدد من المؤسسات الإعلامية السعودية، على أسس علمية ومهنية راسخة".

وقدم الشبيلي العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية أشهرها برنامج (مؤتمر صحفي) الذي استضاف به العديد من المسؤولين في المملكة مثل الملك سلمان والأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الراحل والوزير الراحل عبدالعزيز الخويطر

كتاب ومثقفون ينعون الراحلين

الكاتب والصحفي محمد تونسي كتب في صفحتي في تويترعن الشبيلي : رحم الله أستاذي الرائد في التأرخة للإعلام السعودي وتطوير التلفزيون السعودي مع البدايات " فيما كتب الكاتب والسفير السعودي تركي الدخيل عن الشبيلي:" أنه مؤرخ الإعلام السعودي الأبرز ورجل الذوق والأدب واللطف وسمو الأخلاق ." أما الكاتب يحي بن مفرح فقال عن رحيل المذيع محمد الرشيد : هو أحد أبرز نجوم الأسرة الإعلامية المرئية والمسموعة ".

بدر العساكر ينعي الراحلين

من جهته نعى المدير الخاص لمكتب ولي العهد السعودي بدر العساكر الراحلين وكتب في صفحته في تويتر "ان رحيل أصحاب الإنجازات المضيئة في قطاعات الوطن.. فقد أليم.. الدكتور عبدالرحمن الشبيلي عرفناه بخلق رفيع، رائدا في الإعلام والأدب والتاريخ.. والأستاذ محمد الرشيد كريم الخلق، من جيل إعلامنا الذهبي، الساكن في الذاكرة.

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