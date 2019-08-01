أول رد من وزير الخارجية الإيراني على عقوبات واشنطن ضده

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه «يمثل تهديدا لجدول أعمالها».

وقال ظريف على حسابه الرسمي على «تويتر»: «السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة حقا مؤلمة؟».

وأضاف ظريف تعليقا على القرار الأمريكي: «ليس له أي تأثير علي أو على عائلتي، حيث لا أملك أي ممتلكات أو مصالح خارج إيران.. شكرا لكم على اعتباري تهديدا كبيرا لجدول أعمالكم».

وقال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى خامنئي.

وحسب «رويترز» قال المسؤول الأمريكي: «ظريف ساعد في تنفيذ جدول أعمال متهور لخامنئي».