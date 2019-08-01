"أف بي آي" يدرج قياديا مصريا في القاعدة على لائحة المطلوبين

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-fbi عبد الرؤوف مطلوب بتهم الدعم المادي لتنظيم القاعدة والتآمر

وقال المكتب إن عبد الرؤوف الذي يكنى باسم "أبومحسن المصري" متهم بالتآمر لتوفير الدعم المادي والموارد لتنظيم إرهابي أجنبي؛ والتآمر لقتل رعايا من أميركيين، بحسب قرار من محكمة أميركية في نيويورك في ديسمبر عام 2018 .

وبحسب المكتب، فقد ولد عبد الرؤوف في مصر عام 1958، ويعتقد أن لديه علاقات بجماعات في أفغانستان وباكستان ومصر.

ودعا المكتب أي شخص لديه معلومات عن المتهم، الاتصال بأقرب مكتب محلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو بأقرب سفارة أو قنصلية أميركية.