شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستعين باستبيانه ميدانية لقياس رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الوطنى لقياس أداء الأجهزة العامة بالمملكة العربية السعودية "أداء" عن استعانته بـ "المتسوق الخفى" و"منصة وطنى" إضافة إلى "استبيانه ميدانية" لقياس رضا حجاج هذا العام عن الخدمات المقدمة لهم، فى خطوة تأتي لدعـم عمليـات تحسـين وتطويـر الخدمـات الحكوميـة المقدمة للمسـتفيدين عن الخدمات الحكومية منذ قدومهم وحتى انتهائهم من أداء الحج و قياس امتثال الأجهزة العامة في تقديم خدمات الحج.

وبحسب صحيفة الرياض، قال راشد القعود المدير التنفيذى لإدارة قياس الأداء، أن المركز يستهدف قياس رضا المستفيدين فى رحلة الحج ، ولكافة الحجاج سواءً حجاج الداخل أو الخارج من مختلف الجنسيات.

ولفت القعود إلى أن عملية قياس "رحلة الحج" هى عبارة عن مجموعة من الخدمات تتشارك فيها عدد من الجهات الحكومية فى تقديم هدف واحد، بحيث يقوم المستفيد بالمرور بعدد من الجهات والاستفادة من خدماتهم للوصل إلى طلبه.

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وأشار المسئول السعودى، إلى استهداف نحو 50 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية، لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها، بهدف معرفة مستوى رضا الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال رحلة أدائهم الفريضة، وحتى انتهائهم منها.

من جهته، شدد عادل أبوحيمد مستشار العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للمركز، على سعي "مركز أداء" إلى دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية لكافة المستفيدين والمستفيد يشمل ( المواطن ، المقيم ، الزائر ، بما في ذلك ضيوف الرحمن ) ، والتحقق من مستوى رضا الحجاج على الخدمات الحكومية، ومدى امتثال الأجهزة العامة في خدمة الحجاج.

وبحسب الصحيفة فان "القياس" يغطي كافة رحلة الحج منذ ابتدائها بعزم الحاج أداء النسك ومروره بمواقع الخدمات وزيارته للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وحتى انتهائه من الحج ومغادرته، ويشمل القياس الخدمات المقدمة في المدينة لمنورة والمواقع السياحية والتاريخية فيها.