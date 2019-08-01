شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة: مقتل 7 من قوات الأمن العراقية فى هجومين لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة العراقية، اليوم الخميس، إن سبعة على الأقل من قوات الأمن قتلوا، وأصيب 16 آخرون الليلة الماضية فى هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم داعش.

وأضافت الشرطة، أن ثلاثة من أفراد قوات الحشد الشعبى شبه العسكرية وشرطيين قتلوا فى هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل، فى محافظة صلاح الدين على بعد 50 كيلومترا شمالى بغداد فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وتنضوى تحت لواء قوات الحشد الشعبى فصائل شيعية معظمها مدعومة من إيران، وهى تابعة من الناحية الرسمية لرئيس الوزراء.

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وقال مصدر فى قوات الأمن الداخلى المعروفة باسم "الأسايش" والتابعة لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل، إن هجوما منفصلا بقذيفة هاون استهدف القوات الكردية فى قرية كوله ‌جوی بقضاء كلار بمحافظة السليمانية عند منتصف الليل، وأدى لمقتل اثنين من قوات الأسايش وإصابة 14 آخرين.

ولم يعلن تنظيم داعش عن أى من الهجومين.