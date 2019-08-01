شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تتبنى الهجوم على مركز للشرطة ومعسكر الجلاء فى عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبنت ميليشيات الحوثى الإنقلابية الهجوم الذى استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بمدينة عدن بصاروخ باليستى وطائرة مسيرة وأسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الأمن من بينهم، العميد منير اليافعى قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمنى فى عدن.

وأفادت مصادر أمنية فى عدن، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، بوقوع تفجير استهدف قسم شرطة عمر المختار بحى الشيخ عثمان بمدينة عدن، ما تسبب بمقتل 3 على الأقل، فيما أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء فى عدن بصواريخ.

وأوضحت المصادر أن التفجير تزامن مع حفل تخريج عسكريين، وتسبب فى سقوط قتلى وجرحى من الشرطة تم إسعافهم إلى مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.. كما تسبب بحدوث أضرار فى المنازل المجاورة لقسم الشرطة.