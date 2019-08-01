مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى تفجير انتحارى استهدف مركز للشرطة بعدن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى ثلاثة من عناصر الشرطة فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 شخصا بينهم مدنيون من جراء هجوم انتحارى استهدف مركزا للشرطة. ووقع الانفجار، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الخميس، فى مدينة الشيخ عثمان الواقعة فى حى عبدالعزيز بمدينة عدن جنوبى اليمن. وأكد شهود عيان سماع أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرار بالغة بالمبانى المجاورة لموقع الانفجار.

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