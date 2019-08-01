كازاخستان.. انطلاق مباحثات أستانة 13 بشأن سوريا

نورسلطان/ الخليج 365
انطلقت، الخميس، مباحثات الدول الضامنة لاجتماع أستانة 13 حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان، حيث بدأت اللقاءات الفنية الثنانية للوفدين الروسي والإيراني.
ومن المنتظر أن يبدأ الوفد التركي لقاءاته في تمام الساعة 11:00 بتوقيت تركيا (8:00 تغ).
ويشكل الوضع في إدلب، وشمال شرق سوريا، والأوضاع في البلاد، القضايا المطروحة على أجندة اللقاءات الفنية للوفود الدول الضامنة.
ويترأس الوفد التركي في اجتماعات أستانة، نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ووفد روسيا مبعوث الرئيس الروسي الخارص إلى سوريا "الكسندر لافرنتييف"، ويترأس وفد إيران، نائب وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي.
ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية الكازاخستانية، فأن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، "جير بيدرسن"، لن يتمكن من المشاركة في الاجتماعات بسبب وضعه الصحي، حيث سيمثل نائبه وفد الأمم المتحدة في الاجتماع.
وسيشارك وفدا نظام الأسد، والمعارضة السورية المسلحة في الاجتماع الرئيسي غداً الجمعة، كما سيشارك ممثلون من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والصليب الأحمر الدولي بصفة مراقبين.
ولأول مرة سيشارك لبنان والعراق في اجتماعات أستانة، بعد أن حصلا على صفة مراقب في اجتماع أستانة 12 الذي عقد يومي 25 و 26 نيسان/ أبريل الماضي.
وستناقش الأطراف في الاجتماعات منطقة خفض التصعيد في إدلب، والوضع في شمال شرق سوريا ، وتدابير بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، وعودة اللاجئين، والوضع الإنساني وقضايا إعادة الإعمار بعد الحرب.
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