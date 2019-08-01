"أطباء بلا حدود": أسعفنا عشرات الجرحى جراء تفجير في عدن

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، الخميس، أنها أسعفت عشرات الجرحى جراء انفجار ضرب مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، جنوبي البلاد.

وفي تغريدة لمكتبها في اليمن عبر "تويتر" أوضحت المنظمة ، أنه تم إسعاف عشرات الجرحى إلى مستشفى عدن الجراحي (تابع للمنظمة) بعد انفجار في المنطقة المحيطة بالمستشفى.

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ولم تتطرق المنظمة على الفور إلى تفاصيل أخرى حول الانفجار.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني للأناضول ، أن سيارة مفخخة انفجرت وسط مبنى الشرطة الواقع بحي عمر المختار بمدينة الشيخ عثمان، حين كان الجنود يتوافدون إلى مساحة المبنى لأداء الطابور الصباحي.

وأضاف، أدى الانفجار الى سقوط عدد من القتلى والجرحى (لم يحدد عددهم)، مشيراً أن سيارة الإسعاف هرعت إلى موقع التفجير ونقلت بعض المصابين إلى مستشفى (أطباء بلا حدود)، الواقع بالقرب من مكان الحادث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.