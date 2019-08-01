عدن.. مقتل 3 جنود وإصابة عشرات بتفجير استهدف مقرا للشرطة

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365

قتل 3 جنود وأصيب أكثر من 20 آخرين، الخميس، في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقر شرطة بمحافظة عدن جنوبي اليمن، بحسب مصدر أمني وآخر طبي.

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط بأمن المحافظة، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن سيارة مفخخة انفجرت قرب بوابة شرطة "الشيخ عثمان" بالمدينة التي تحمل الاسم ذاته.

وأضاف أن الهجوم وقع حين كان الجنود يتوافدون إلى ساحة المبنى لأداء الطابور الصباحي.

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وأوضح أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة العشرات تم نقلهم إلى مستشفى "أطباء بلاحدود"، في حصيلة أولية.

وفي ذات السياق، قال مصدر طبي في مستشفى "أطباء بلاحدود"، في تصريح للأناضول، إن أكثر من 20 شخصاً وصلوا المستشفى، وحالة بعضهم خطيرة.

ولم يصدر أي بيان رسمي من شرطة عدن، حول الانفجار حتى ساعة كتابة الخبر، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.