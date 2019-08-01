الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني وجرح 3 جنود جنوب قطاع غزة

غزة/الخليج 365-

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، أنه قتل فلسطينيا، فيما جُرح 3 من جنوده، بينهم ضابط، في اشتباك مسلح، قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان أصدره، اطلعت عليه وكالة الخليج 365، إن مسلحا فلسطينيا، عبر السياج الحدودي، جنوبي القطاع، وأطلق النار على جنود إسرائيليين، ما أسفر عن إصابة ضابط بجراح متوسطة، وجنديين بجراح طفيفة.

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وأضاف البيان إن الجنود أطلقوا النار على الفلسطيني، وقتلوه.

وذكر أنه قصف موقع يتبع لحركة حماس، في أعقاب الحادث.

وكان شهود عيان، قد قالوا في وقت سابق، لمراسل وكالة الخليج 365، إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفتين، ومصابيح إنارة، على المنطقة الحدودية، شرقي بلدة خزاعة، بمحافظة خانيونس، بعد سماع أصوات إطلاق نار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.