إنقاذ حياة طفلة السنتين من تضييق في المرئ بمستشفى شرق جدة

هيفاء الأمير

تمكن فريق طبي بحمدالله بمستشفى شرق جدة العام عمل أول عملية توسيع بالبالون للمرئ بواسطة منظار للجهاز الهضمي خاص بالأطفال لطفلة تبلغ من العمر سنتين حيث كانت تعاني من وجود فتحة بين المرئ والقصبة الهوائية وإنسداد في المرئ منذ’ الولادة وقد أجريت له عملية جراحية أولية في حينها بعد الولادة مباشرة .

وقد حضرت الطفلة وهي بعمر السنتين لطوارئ المستشفى وهي تعاني من تضيق شديد فـي المرئ وإزرقاق نتيجة إختناق وصعوبة في البلـع ونقصان شديد في الــوزن وهـزال وتدهـور كامل لصحتها العامة بسبب تضييق بالمرئ كمضاعفات متوقعة بعد العملية الجراحية التي أجريت لها حيث كانت تجد صعوبة بالغة في البلـع ماجعل وزنها يصل لمرحلة النحافة الزائدة .

وبعد إجراء الفحوصات الكاملة لها من قبل فريق الجهاز الهضمي للأطفال بمستشفى شرق جدة وعرض الحالة ومناقشتها قرر الأطباء إجراء العملية للطفلة لإزالة الإنسدادات الخلقية وقد أجريت العملية على أيدى الدكتورة أميرة الصيعري والدكتورة عيشة العمري بالتعاون مع فريق التخدير بقيادة رئيس قسم التخدير الدكتور رزق العمري والدكتور هاني ، وفريق من قسم المناظير .

كما نوهت الدكتورة أميرة الصيعري بأن عملية التوسعة للمرئ تكللت بالنجاح ولله الحمد ويعتبر هذا الإنجاز نتاج توفر كافة المستلزمات الطبية المطلوبة في الوقت المناسب مما ساعد في إنقاذ حياة الطفلة وخروجها من المستشفى سالمة وبخير وعافية والحمدالله .