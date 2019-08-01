الطيار مفقود.. #مقاتلة_أمريكية تتحطم في #وادي_الموت

الخليج - رويترز

قال مسؤولون عسكريون: إن طائرة مقاتلة أمريكية سقطت في صحراء كاليفورنيا قُرب قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية؛ بينما يلف الغموض مصير الطيار.

وقالت اللفتنانت كوماندر ليديا بوك مسؤولة العلاقات العامة ببرنامج جوينت سترايك فايترر في بيان مكتوب: إن الطائرة إف/إيه- 18 إي سوبر هورنت سقطت الأربعاء في نحو الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ووفق “روتيرز”، أضافت “بوك” أن أطقم البحث والإنقاذ موجودة في موقع سقوط الطائرة إلى الشرق من محطة الأسلحة الجوية التابعة للبحرية في تشاينا ليك بكاليفورنيا.

وأفادت بأن سبب الحادث الذي وقع قرب وادي الموت قيد التحقيق.

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يُذكر أن وادي الموت هو وادٍ يقع معظمه في الجزء الشرقي من أواسط ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمتد جزء منه إلى داخل ولاية نيفادا.

وأطلق جماعة من الرواد الأوائل هذا الاسم على الوادي؛ لطبيعته الصحراوية المقفرة؛ وذلك بعد أن تمكنوا من اجتيازه عام 1849.

وصار جزءًا من منطقة وادي الموت القديمة التي أنشأتها الحكومة عام 1933.

ووادي الموت وادٍ عميق يبلغ طوله 209كم، وعرضه ما بين 10 و23كم. وتقع فيه أشد الأماكن انخفاضًا في نصف الكرة الغربي بالقرب من حوض بادواتر؛ إذ يبلغ 86م تحت مستوى سطح البحر. وتقع جبال بانامينت إلى الغرب من الوادي.