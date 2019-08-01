أمريكا تعتزم تمديد الإعفاءات من عقوبات #البرنامج_النووي الإيراني

صحيفة الخليج الالكترونية قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن بلاده ستمدد الإعفاءات المرتبطة بعقوبات البرنامج النووي الإيراني لمدة 90 يومًا. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس الأمريكية، أذيعت مقتطفات منها صباح اليوم الخميس. Advertisements وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن تلك الإعفاءات تسمح باستمرار العمل الدولي في المشروعات النووية في إيران. وكانت واشنطن قد منحت إعفاءات في مايو الماضي تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النووية ومواصلة المشروعات التي تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.

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