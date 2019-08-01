آسوس تطلق شاشة ألعاب جديدة

أطلقت شركة آسوس التايوانية الشاشة المنحنية ROG Swift PG35VQ الجديدة، التي تَعد عشاق الألعاب بتجربة لعب رائعة وممتعة. وتأتي الشاشة بقياس 35 بوصة وبنسبة باعية 21:9 وبدقة وضوح 3440×1440 بيكسل. وتمتاز الشاشة أيضاً بمعدل تنشيط صورة يبلغ 200 هرتز، كما أنها تدعم تقنية HDR ونفيديا G-Sync، وتغطي نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 90%. وأعلنت شركة آسوس أن سعر شاشة الشاشة يبلغ 3400 دولار أمريكي.

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