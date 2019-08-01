كيف تمنع زر "الإعجاب" في فيس بوك من تعقبك؟

حذرت مؤسسة الحدود الإلكترونية "EFF" الأمريكية من أن زر فيس بوك "Like" الموجود في بعض مواقع الإنترنت يُستخدم كوسيلة للتتبع.
وأوضحت المؤسسة أن الزر ينقل عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاصة بالمستخدم، وكذلك نوع المتصفح وتاريخ ووقت فتح الموقع إلى شركة فيس بوك، بمجرد فتح موقع يحتوي عليه، حتى ولو لم يتم النقر عليه. ويحدث هذا أيضاً حتى لو لم يكن المستخدم مشتركاً بشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
ولمواجهة التعقب تنصح المؤسسة بحظر زر "الإعجاب"، بواسطة امتداد المتصفح Privacy Badger المجاني، الذي يتوفر لكل من كروم وفايرفوكس وأوبرا.
ولا يقوم الامتداد بحظر زر الإعجاب فحسب، ولكن أيضاً العديد من أزرار الوسائط الاجتماعية الأخرى وجميع متعقبي الإعلانات الآخرين.
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