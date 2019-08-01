السفير العراقي لـ"سبوتنيك": مشاركتنا بمحادثات أستانا تأتي لنقل وجهة النظر حول دعم الحل السلمي

وقال السفير العراقي لدى روسيا، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مشاركتنا اليوم ستكون مهمة في هذا السياق، وهي لنقل وجهة نظر الحكومة العراقية من الشأن السوري، نحن كنا من البداية داعمين للحل السلمي في سوريا، ولتوجهات وتطلعات الشعب السوري، وداعمين ومؤيدين لوحدة الأراضي السورية، العراق كان ومازال داعما لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، فوجودنا هنا لنقل وجهة النظر هذه".

وتابع قائلا: "هناك تنسيق عالي مع الحكومة السورية، وهناك تنسيق أمني عالي المستوى مع الأصدقاء الروس والإيرانيين والأتراك، ومع الأردن كدولة مراقبة".

وأشار هادي إلى أن موضوع اللاجئين سيتم بحثه خلال المحادثات "موضوع اللاجئين تم طرحه في العديد من الاجتماعات، ومن أكثر الدول التي تطرح هذا الموضوع هو لبنان، لذلك من المهم قبل إعادة النازحين يجب أن تهيئ بنية لإعادتهم من خلال دعم الدول، ومن خلال تقريب وجهات النظر".

وأوضح السفير، في هذا الصدد "لدينا تجربة سابقة في العراق، بسبب الإرهاب لذلك الكثير من العراقيين اضطروا إلى أن يتركوا مناطقهم ويذهبوا إلى مناطق أخرى داخل العراق، وعادوا بعد ما عم الاستقرار في المناطق، وأصبحت آمنة، وعودة النازحين هو جهود مشتركة من الجميع أي من قبل الدول الضامنة والأمم المتحدة والأخوة في سوريا، يهيئون الأجواء لعودة اللاجئين".

هذا وانطلقت الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا اليوم الخميس، وتستمر يومين، بمشاركة الدول الضامنة روسيا إيران وتركيا، إلى جانب مشاركة العراق ولبنان كمراقبين لأول مرة.