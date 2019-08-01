الحوثيون: استهدفنا عرض عسكري في عدن بطائرة وصاروخ بالستي

وأضاف أنه "تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف 2K وصاروخ بالستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن". وأكد على أن "العملية المشتركة استهدفت عرضا عسكريا للغزاة والمرتزقة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله". يتبع...

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