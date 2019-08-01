تأجيل محاكمة البشير بتهمة «الثراء الحرام» إلى 15 أغسطس (تعرف على السبب)

أفادت مراسلة «العربية»، الأربعاء، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام إلى 15 أغسطس.
وكانت مصادر سودانية قد ذكرت، الثلاثاء، أن هيئة الدفاع عن البشير تعتزم تقديم طلب للمحكمة بتأجيل عقد أولى جلسات محاكمته بسبب وفاة والدته.
وسمحت السلطات السودانية للرئيس السابق وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة الاثنين.
وكانت النيابة قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.
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