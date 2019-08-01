شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة وانتشار السحب والغيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول الخليج ارتفاعا فى درجات الحرارة، وتسود الغيوم والسحب فى سماء على بعض المنطاق بدول الخليج.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، فى حين يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الخميس، فى مملكة البحرين سيكون حاراً مع بعض السحب، وحسن خلال الليل.

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وستكون الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.

درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.

وذكر المركز - فى بيان حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الخميس إلى الاثنين - أن الطقس غدا سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق خاصة جنوب الدولة، والرياح : جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا على المناطق الداخلية وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

الكويت

يسود دولة الكويت، اليوم الخميس، طقس حار، حيث تصل درجة الحرارة العظمى لـ47 درجة مئوية.