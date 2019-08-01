وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إنه خلال ساعات الليلة رصدت قوات الجيش مسلحا يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم استدعاء قوات وإعلان التأهب.
وأضاف أدرعي أن القوات الإسرائيلية قتلت الفلسطيني، مشيرا إلى قصف موقعا لحركة "حماس".
وأشار أدرعي إلى إصابة ضابط بجروح متوسطة وجنديين بجروح طفيفة بعد خلال الحادث لافتا إلى أنه تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.
ونشرت "القناة 13" العبرية، مقطع فيديو للحظة وصول المروحية التي تحمل الجنود الإسرائيليين إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح في إطلاق نار على حدود غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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