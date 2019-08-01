شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان البحرينية يستقبل قائد القيادة العسكرية بدول مجلس التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، رئيس هيئة الأركان فى مملكة البحرين،أمس اللأربعاء، الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، إن رئيس هيئة الأركان البحرينية، رحب بقائد القيادة العسكرية الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا بالجهود الطيبة التي تبذلها القيادة العسكرية الموحدة في ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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وأقام رئيس هيئة الأركان البحرينى بنادي ضباط قوة دفاع البحرين مأدبة غداء تكريما لقائد القيادة العسكرية الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.