شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بالخزانة الأمريكية: عقوبات واشنطن خلال العامين الماضيين كانت فعالة فى مواجهة التهديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات التي نفذتها واشنطن على مدى العامين الماضيين، كانت فعالة في مواجهة تهديدات الأمن القومي والتحديات الاستراتيجية والتمويل غير المشروع سواء في الولايات المتحدة أو في أنحاء العالم.

وأضافت ماندلكر، في كلمة لها خلال ندوة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، حول مدى فعالية وتأثير العقوبات الاقتصادية في السياسة الخارجية الأمريكية، أن بلادها تمكنت خلال تلك الفترة من قطع مليارات الدولارات من العائدات التي كانت ستتدفق على إيران التي تعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وأوضحت أنه تم كذلك قطع الأموال عن جماعة حزب الله مما أدى لتعثر مساراتها التمويلية إضافة إلى العقوبات على روسيا وهو ما دفع الشركات الغربية الكبرى للتخلي عن مشروعات الاستكشافات المشتركة معها.

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ونبهت ماندلكر إلى أن شبكات النقل البحري والتمويل والتصدير في كوريا الشمالية تم تعطيلها، بما دفع تلك الدولة، وبالتنسيق مع حلفاء أمريكا والأمم المتحدة ، إلى الانفتاح الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن واشنطن قامت كذلك باستهداف المسئولين الفاسدين في كافة أنحاء العالم بما في ذلك نظام مادورو غير الشرعي في فنزويلا ، كما عطلت خطط التمويل غير المشروع للعديد من التنظيمات مثل داعش والقاعدة إضافة إلى شبكات المخدرات والمنظمات الإجرامية الدولية.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية الحالية، منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في عام 2016، أصدرت نحو 190 شريحة من العقوبات واستهدفت أكثر من 2600 من الأفراد والكيانات والسفن والطائرات، وفي هذا العام تحديدا تم إنفاذ عقوبات تقدر ب 3ر1 مليار دولار من الغرامات النقدية والتسويات للمؤسسات والجهات التي تنتهك العقوبات الأمريكية.