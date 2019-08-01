شكرا لقرائتكم واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 04:03

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.



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وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة على موقعه الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ظريف اليوم (امس الأربعاء).

وأعلن مسؤول أميركي كبير أن "واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على المرشد الأعلى لثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، مبينا أن ظريف ساعد في تنفيذ "جدول أعمال متهور" لخامنئي.

وأوضح المسؤول أن "أميركا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في محادثات نووية محتملة، وترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، قال إن إدارة الرئيس الأميركي، ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران، مؤكداً أن واشنطن مستمرة في ممارسة الضغط على طهران لوقف سلوكها العدواني، وأنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.