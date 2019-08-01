شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ عمليات قياس رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم فى حج العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص المملكة العربية السعودية، على تقديم كافة الخدمات التي من شأنها التيسير على الحجاج في أداء الفريضة، بنفس الدرجة التي تحرص بها على قياس رضا الحجاج عن هذه الخدمات ومدى الاستفادة منها وتحققها على أرض الواقع.

وفي هذا السياق اعلن المركز السعودي لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" عن بدء عمليات القياس لرحلة (أداء الحج) لهذا العام 1440هـ في دورته الثانية، ابتداءً من اليوم الثالث من شهر ذي الحجة القادم، مستهدفًا 50 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية، لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها، بهدف معرفة مستوى رضا الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال رحلة أدائهم الفريضة، وحتى انتهائهم منها.

تأتي عمليات القياس لتواكب جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتحسين جودة الخدمات وتسهيل إجراءات أداء الحجاج لهذه الفريضة.

وأوضح المدير العام المكلف لمركز "أداء" المهندس إبراهيم نياز، أن المركز اعتمد لحج هذا العام (3) أدوات لقياس رضا المستفيدين، وهي الاستبيانات الميدانية، والمتسوق الخفي، ومنصة وطني.

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وأضاف أن المركز يهدف من خلال أداة الاستبيانات إلى التواصل مع المستفيدين والحجاج بشكل مباشر للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة برحلة الحج، ومدى استفادتهم من الخدمات الحكومية المقدمة لهم، ومن المقرر أن يوزع المركز أكثر من 7500 استمارة لهذا الغرض.

وطور المركز هذا العام أداتي قياس جديدتين، هما: المتسوق الخفي، ومنصة وطني، حيث يوفد المركز عددًا من المتسوقين غير المعروفين لأداء الحج، للتحقق من امتثال الجهات الحكومية في تقديم الخدمات للحجاج، والاطلاع عن كثب على تجربة الحاج، والواقع الفعلي لتقديم الخدمة ومخرجاتها، ومستوى أداء الموظفين لها.

أما منصة (وطني) الإلكترونية المستُحدثة مؤخراً فهي معنية بإرسال رسائل نصية للحجاج تتجاوز 15 مليون رسالة في خمس مراحل من مراحل الحج، وهي (مرحلة القدوم، ومرحلة عرفة ومزدلفة، ومرحلة منى، ومرحلة زيارة المدينة المنورة، والمرحلة الأخيرة المغادرة )، وذلك باللغة العربية و8 لغات أخرى، بهدف تقييم الخدمات الحكومية المقدمة للحجاج في جميع هذه المراحل.

وأبان نياز بأن عمليات قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم تأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،الذي دائماً ما يدعم كل ما يحقق راحة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم لفريضة الحج، كما تحظى عمليات القياس بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة مركز أداء، حيث يهدف القياس إلى إصدار تقارير من واقع تقييم ضيوف المملكة من المستفيدين وحجاج بيت الله الحرام للخدمات المقدمة لهم ورضاهم عنها ، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها وتحقق رضا المستفيد منها .