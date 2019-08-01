هاتف "جوجل" الجديد يعمل جزئياً بدون لمس

يمكن التحكّم بالهاتف المقبل من "جوجل" جزئياً من دون لمسه من خلال حركات اليدين التي ترصدها أجهزة استشعار، بحسب ما جاء في رسالة نشرتها المجموعة على مدوّنتها أمس الاثنين.

ومن المفترض تقديم هذا النموذج الجديد "بيكسل 4" في الخريف، ويمكن فتح قفله من خلال تقنية التعرّف على الوجوه. ولن تنقل البيانات الشخصية المجمّعة في هذا الجهاز إلى خدمات أخرى في "جوجل"، وفق ما كشفت المجموعة العملاقة.

وأبرز الابتكارات التي يتميّز بها هذا الهاتف هو التقنية المعروفة بـ"سولي"، وهو رادار يتم تطويره منذ خمس سنوات.

وكما الحال مع هواتف ذكية أخرى، سيزوّد "بيكسل 4" بقنية التعرّف على الوجوه لكن هذه المرّة بسلاسة أكبر.

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وأوضح براندون باربلو، المسؤول عن هذا المشروع في قسم "بيكسل"، قائلاً: "إذا تعرّفت عليكم أجهزة الاستشعار والخوارزميات، سيفعّل الهاتف في اللحظة التي تمسكونه بها بحركة واحدة".

ومن شأن أجهزة الاستشعار أن تسمح بفتح قفل الهاتف من دون النظر إلى الشاشة وإجراء مدفوعات إلكترونية أو تفعيل تطبيقات.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بيع 8.3 ملايين هاتف ذكي في العالم، بانخفاض نسبته 6.6% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، وفق مجموعة "إنترناشونال داتا كوربورايش".