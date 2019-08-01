شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ولادة نمرين من النمور العربية المهددة بالانقراض فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، عبر تويتر، عن مولد صغيرين للنمر العربى، ضمن برنامجها للتربية والإكثار لحماية الأنواع المهددة بالانقراض من النمور، وإعادة توطينها فى بيئاتها الطبيعية فى المملكة.

وتأتى هذه المبادرة لحماية النمور العربية، حيث اجتازا مرحلة حرجة خلال الـ 12 أسبوعا الأولى من عمرهما، وجرى تطعيمهما أخيرا باللقاحات والأمصال الضرورية من قبل فريق بيطرى متخصص.

Advertisements

من جانبه قال الأمير بدر بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن ولادة الصغيرين خطوة مهمة فى إطار جهودنا لإعادة توطين النمر العربى فى مواطنه الأصلية بالمملكة.

وكانت الهيئة أعلنت فى فبراير الماضى عن إنشاء الصندوق العالمى لحماية النمر العربى، وتخصيص ميزانية مبدئية بقيمة 25 مليون دولار لمبادرات حماية النمر العربى، مما يجعله الصندوق الأكبر من نوعه فى العالم.