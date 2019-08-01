شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الموريتانى: الشعب رفض دعوات الكراهية والفتنة وأوهام الثورات الزائفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه إن الشعب الموريتاني وقف بحزم وصلابة أمام دعوات الكراهية والفتنة متشبثا بالمواطنة الجمهورية.

وأضاف ولد بايه، في ختام الدورة البرلمانية مساء أمس الأربعاء، إن الشعب الموريتاني انحاز لخيارات الديمقراطية والتآخي والوئام الاجتماعي والأمن والاستقرار، بدل الفوضى وأوهام الثورات الزائفة وتسعير الحروب الأهلية التي رأى رأي العين في محيطيه العربي والأفريقي حصادها المر ونتائجها الكارثي.

وأشار إلى أن الدورة البرلمانية، شهدت مراجعة للنظام الداخلي، سمحت بإدخال تحسينات مهمة على مساطر العمل البرلماني من خلال عصرنة وتطوير آليات عمل هيئات البرلمان وتبسيط الإجراءات المتبعة فيها وضمان التأني في دراستها للنصوص.

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وأُقرت قوانين ينتظر أن تؤثر بشكل ملموس في تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا، من بينها مدونة الضرائب، إضافة لنصوص أخرى تتضمن إصلاحات قضائية جوهرية، تتعلق بمدونة التحكيم، ومدونة الإجراءات المدنية، والتجارية، والإدارية، واعتماد إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة.

وتعمل موريتانيا بدورتين برلمانيتين إحداها تبدأ مطلع أبريل وتختتم نهاية يوليو والأخرى تبدأ مطلع أكتوبر وتختتم نهاية يناير.