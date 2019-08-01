انخفاض أرباح "سامسونج" في الربع الثاني من العام إلى النصف

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الأربعاء، عن أن صافي أرباحها انخفض بنسبة 53.1% على أساس سنوي في الربع الثاني بسبب ضعف أسعار شرائح الذاكرة وتراجع أعمال الهاتف المحمول.

بلغت الأرباح الصافية لأكبر شركة لتصنيع الرقائق والهواتف الذكية في العالم 5.18 تريليون وون (4.4 مليار دولار) في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ11 تريليون وون في العام السابق، حسبما ذكرت الشركة في مؤتمر صحفي.

وقالت الشركة إن أرباحها التشغيلية انخفضت بنسبة 55.6 % على أساس سنوي إلى 6.59 تريليون وون، وتراجعت المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 56.1 تريليون وون في فترة الثلاثة أشهر.

كان دخل التشغيل للربع الثاني أعلى من توقعات السوق التي بلغت 6.07 تريليون وون، بناءً على المسح الذي أجرته يونهاب إنفوماكس، الذراع المالي لوكالة يونهاب للأنباء على 23 من شركات الوساطة الكورية. وبلغت تقديرات المبيعات 54 تريليون وون في المتوسط.

(جديد) انحفاض صافي أرباح سامسونج للإلكترونيات في الربع الثاني إلى النصف - 1

وقالت سامسونج إن أسعار شرائح الذاكرة الأقل من المتوقع أثرت على عائدها على الرغم من انتعاش بسيط في الطلب في الربع الثاني.

حققت أعمال أشباه الموصلات أرباحا تشغيلية بلغت 3.4 تريليون وون في الربع الثاني، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2016.

وقالت سامسونج في بيان "استمر الضعف وتراجع الأسعار في سوق شرائح الذاكرة مع استمرار آثار تعديلات المخزون من قبل عملاء مركز البيانات الرئيسيين في الفصول السابقة، على الرغم من الانتعاش المحدود في الطلب".

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وتوقعت الشركة زيادة الطلب على وحدات درام المستخدمة في الخوادم وأجهزة الكمبيوتر في الربع الثالث حيث تقوم مراكز البيانات بتعديل مستويات مخزونها واستئناف الشراء في موسم الذروة.

وبالنسبة إلى ناند، التي تستخدم في الغالب في الأجهزة المحمولة، توقعت سامسونج أن يستقر السوق تدريجيا عن الربع الثالث مع ارتفاع الطلب على المنتجات عالية الكثافة.

وقالت الشركة إن الطلب في النصف الثاني من المتوقع أن ينمو على الرغم من أن الشركة تشهد تقلبات في الصناعة ككل بسبب زيادة الغموض خارجيا.

وتواجه شركة التكنولوجيا الكورية حالة من الغموض المتزايد على الجبهة التجارية وسط الحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين، ومؤخرا قيود الصادرات التي فرضتها اليابان على كوريا الجنوبية.

وتستعد سامسونج أيضًا لقرار اليابان بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة المشترين الموثوقين في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مما سيؤثر على مجموعة واسعة من المواد عالية التقنية.

حققت أعمال شاشات العرض من سامسونج أرباحا تشغيلية تفوق التوقعات، حيث بلغت 750 مليار وون بفضل شاشات الهاتف المحمول والمبيعات القوية لشاشات أوليد الصلبة، والتي عوضت الخسائر عن شاشات العرض الكبيرة.

تم تعزيز قسم الإلكترونيات الاستهلاكية من خلال المبيعات القوية لمنتجات الأجهزة الجديدة والمبيعات السريعة للثلاجات والغسالات، على الرغم من انخفاض الأرباح من أجهزة التليفزيون قليلًا عن العام السابق بسبب اشتداد حدة المنافسة.

وقالت سامسونج، إن الشركة تواجه تحديات أمام أوجه الغموض ليس فقط في مجالات الأعمال ولكن أيضًا من التغيرات في بيئة الاقتصاد الكلي العالمي"، متعهدة بتعزيز محركات نمو جديدة للنمو على المدى الطويل.