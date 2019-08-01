شكرا لقرائتكم مسؤول عربي يشيد بجهود السعودية في خدمة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 7 ساعات في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 19:52

أكد الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل الذوادي، أن جهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها في التسهيل على الحجاج، تجسدت في الاستيعاب والزيادة المستمرة في أعداد ضيوف الرحمن عاما بعد عام.



وقال الذوادي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن الاستعدادات والتسهيلات في المطارات وعدد الرحلات الهائلة وتنوعها وتطور الانتقالات والخدمات المتنوعة بالمشاعر المقدسة، تجسد التطور النوعي والكمي لجهود المملكة «وهي مقدرة من جانب الحجاج الذين سينقلون الصورة كاملة خلال وجودهم بالأراضي المقدسة أو عند عودتهم لأوطانهم».

ونوه بجهود المملكة في توفير الأمن للحجيج عن طريق التعاون بين مختلف الجهات والاستعانة بمتطوعين في التسهيل على الحجاج وتوفير ما يحتاجون له على مختلف جنسياتهم وفئاتهم، مؤكدا أن هذا التنسيق بين المتطوعين والجهات المعنية الرسمية يسهم في نجاح تنظيم موسم الحج، ويجعل عملية التعامل مع الحجيج أكثر سهولة ويسرا بما يحقق الأمن والأمان لضيوف الرحمن.