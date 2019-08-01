شكرا لقرائتكم نيجيريا تعلن مجدداً إلحاق "هزيمة" بـ "بوكو حرام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوجا - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 19:45

أعلنت نيجيريا أنها "هزمت" جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، لكنها أقرت بتزايد تهديد متشددين دوليين كبّدوا الجيش خسائر فادحة.



ووَرَدَ في بيان أصدرته الرئاسة النيجيرية: "موقف الحكومة النيجيرية هي أن إرهاب بوكو حرام تم تحجيمه وهزمه. بوكو حرام الحقيقية التي نعرف، هُزمت".

واستدرك أن نيجيريا تواجه الآن "خليطاً" من بقايا "بوكو حرام" ومجموعات إجرامية ومتشددين من المغرب العربي وغرب أفريقيا، وصلوا بعد الأزمة في ليبيا والقضاء على تنظيم "داعش" في العراق وسورية.

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وتابع البيان: "بسبب هذه العصابات الدولية، شهدنا زيادة في الجرائم العابرة للحدود وانتشار الأسلحة الخفيفة في حوض بحيرة تشاد".

وأعلنت نيجيريا مرات أنها هزمت "بوكو حرام"، لكن الجماعة ما زالت تشنّ هجمات وكبّد فصيل منها موال لتنظيم "داعش" الجيش النيجيري خسائر منذ مطلع العام 2019.

وبدأ تمرد "بوكو حرام" عام 2009 بقيادة محمد يوسف، وأسفر عن مقتل 27 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين.