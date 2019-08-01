شكرا لقرائتكم ألمانيا "تتحفظ" على طلب أميركا المساهمة في ضمان أمن الملاحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين، طهران - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 19:32

تحفظت ألمانيا على طلب تلقته من الولايات المتحدة للانضمام إلى قوة بحرية تعزّز الأمن في مضيق هرمز، في ظلّ توتر مع إيران.



وقالت ناطقة باسم الحكومة الألمانية: "الأولوية في نظرنا هي للجهود الديبلوماسية ونزع فتيل أزمة" احتجاز ناقلتَي نفط. وأضافت أن "الحكومة الألمانية متحفظة على الاقتراح الأميركي ولذلك لم تقترح المشاركة"، لأن "المقاربة الإجمالية لسياستنا حيال إيران تختلف في شكل ملحوظ عن تلك التي تنتهجها واشنطن الآن".

جاء ذلك بعدما احتجزت طهران ناقلة سويدية ترفع علماً بريطانياً في مضيق هرمز، بعدما ساعدت البحرية البريطانية جبل طارق في احتجاز ناقلة نفط إيرانية، للاشتباه في تهريبها نفطاً إلى سورية.

ودعت المملكة المتحدة إلى تشكيل "مهمة حماية بحرية أوروبية" في الخليج. لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أبدى تحفظاً أيضاً، فيما استبعدت فرنسا نشر وسائل عسكرية إضافية.

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وقالت الناطقة الألمانية في هذا الصدد إن برلين "لا تزال ترى إمكان السير في اقتراح إنشاء قوة حماية بحرية من دول أوروبية. نتحاور في هذا الموضوع مع شركائنا الأوروبيين، خصوصاً فرنسا وبريطانيا".

وبعد أيام على اجتماع في فيينا، عقده الأطراف المتمسّكون بالاتفاق النووي المُبرم عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "حدّد الأوروبيون التزاماتهم وأعلنوها، وتشمل بيع النفط الإيراني ونقله وعودة عائداته".

وتابع: "واضح أن التوترات والمشكلات الحالية تنبع من الإرهاب الاقتصادي الأميركي وعجز أوروبا عن الوفاء بالتزاماتها، وهذا ما يعني مواكبة هذا الإرهاب".

وأشار إلى أن اجتماع فيينا كان "محفوفاً بالتحديات، وأوضحنا موقفنا في شكل كامل حول ضرورة تنفيذ الدول الموقعة على الاتفاق التزاماتها، لا سيّما الأوروبية".

وأضاف في إشارة إلى آلية مالية أعدّها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران: "أوضحنا لهم أن هذه الالتزامات لم تُطبّق وأن إنستكس التي هي في مرحلة تحضيرية، لم تُشغّل بعد. يجب ألا تكون إنستكس وسيلة لتنفيذ الأوامر الأميركية. إنها إجراء أوروبي، وعليهم أن يتحلّوا بالجراءة ويتصرّفوا بناءً على التزاماتهم، لا لتنفيذ المطالب الأميركية".