شكرا لقرائتكم العاهل الأردني يلتقي كوشنر في عمان ويشدد على حلّ الدولتين و"سلام عادل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان، لاهاي - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 18:47

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان اليوم الأربعاء، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأبرز مستشاريه، وناقش معه عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.



وأفاد الديوان الملكي بأن الملك استقبل كوشنر "الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل دولاً في المنطقة".

وأكد الملك "ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل". وشدد على أن يكون ذلك "استناداً إلى حلّ الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وكان مسؤول في الإدارة الأميركية أعلن أن كوشنر عائد إلى المنطقة، محاولاً الدفع بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي لم تُكشف تفاصيلها بعد، لكنها تواجه رفضاً واسعاً.

Advertisements

إلى ذلك، جمّدت هولندا مساهمتها السنوية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في انتظار توضيحات في شأن اتهامات حول سوء إدارة وإساءة استخدام السلطة.

وتأتي الخطوة الهولندية بعد قرار مشابه لسويسرا، إثر تقرير داخلي للوكالة، أُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أفاد بانتهاكات جسيمة للأخلاقيات ارتُكبت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي.

وأعلنت الخارجية الهولندية أن لاهاي "أعربت للأمم المتحدة والأونروا عن قلق بالغ وطالبت بتوضيحات".

وقررت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية سيغريد كاغ "تجميد مساهمة العام الحالي"، إلى حين تقديم الأمم المتحدة "جواباً وافياً".

وتبلغ مساهمة هولندا، رابع مانح للأونروا بين الدول الأوروبية، 13 مليون يورو عام 2019.