شكرا لقرائتكم محاكمة البشير بتهمة الفساد تبدأ في 17 آب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 18:07

تبدأ محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 17 آب (أغسطس) المقبل، بتهم فساد.



وقال محاميه هشام الجعلي: "اليوم الأربعاء كانت أولى جلسات محاكمته، لكن السلطات تعذر عليها نقله للمحاكمة لأسباب أمنية، لذلك أبلغنا القاضي أن المحاكمة ستبدأ في 17 آب".

يأتي ذلك بعدما أغلقت السلطات السودانية الثلثاء المدارس في البلاد حتى موعد غير محدد، مع تزايد غضب إثر مقتل 6 متظاهرين، بينهم 6 تلامذة، بالرصاص خلال مسيرة في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.

وتظاهر مئات من تلامذة المدارس في الخرطوم، تنديداً بمقتل زملائهم، فيما أعلن قياديان في حركة الاحتجاج في السودان إلغاء مفاوضات كانت مقررة مع العسكريين الثلثاء.

واتهم المتظاهرون "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو، بإطلاق النار على المتظاهرين في الأبيض الاثنين، خلال احتجاج على نقص الخبز والوقود. وشهدت المدينة اليوم الأربعاء طوابير أمام المخابز.

وجاء مقتل المتظاهرين الستة عشية محادثات بين حركة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم، لمناقشة ملفات متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

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وأكّد مفاوضان في حركة الاحتجاج عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس، نتيجة وجود الفريق التفاوضي للحركة في الأبيض.

وذكر قيادي في الحركة أن المحادثات ستُستأنف عندما يهدأ الشارع، علماً أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان شدد على أن "قتل مواطنين سلميين مرفوض وجريمة تستوجب محاسبة فورية ورادعة". وأضاف: "ما يحدث الآن يجب أن يشكّل حافزاً للمفاوضين لتعجيل الاتفاق لإنقاذ الشعب السوداني".

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) السلطات إلى التحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن أعمار المتظاهرين الضحايا تتراوح بين 15 و17 سنة.

وذكر شهود من الأبيض أن تظاهرة التلامذة نُظمت احتجاجاً على نقص في الخبز والوقود في المدينة، علماً أن حركة الاحتجاج في السودان اندلعت نتيجة رفع مفاجئ لأسعار الخبز، وأدت إلى إنهاء 3 عقود من حكم عمر البشير. لكنها شهدت أيضاً مقتل أكثر 250 شخصاً، وفق لجنة الأطباء المركزية.

ووقّع قادة الجيش وقادة "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات، في 17 الشهر الجاري، بالأحرف الأولى "إعلاناً سياسياً" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسّس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً.

لكن الخرطوم تشهد تظاهرات، منذ إعلان نتائج لجنة التحقيق في فضّ اعتصام المحتجين أمام مقرّ القيادة العامة للجيش، في 3 حزيران (يونيو) الماضي، والذي أفاد بتورط قوات أمن، بينها "قوات الدعم السريع"، بالعملية، من دون أن تتلقى أوامر رسمية بذلك.

وأكد البرهان أن المجلس العسكري لم يتورط بفضّ الاعتصام، مستدركاً أـن "قوات الدعم السريع" هي "قوات نظامية تتبع القوات المسلحة وتعمل تحت أمرة قائدها العام".