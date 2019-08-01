شكرا لقرائتكم الإمارات: الاجتماع مع إيران اقتصر على شؤون الصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ 9 ساعات في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 17:57

أبدى مصدر في وزارة الخارجية الإماراتية ارتياحه لنتائج الاجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران الذي عقد في طهران أمس (الثلثاء).



وقال مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي سالم محمد الزعابي، - بحسب وكالة الأنباء الإماراتية - إن الاجتماع يأتي استكمالاً للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين والتي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب، مضيفاً إنه يأتي أيضاً في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادون.

وأبدى الزعابي ارتياحه للنتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي اقتصر حسب جدول الأعمال على ما يتصل بشؤون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين.