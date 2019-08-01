شكرا لقرائتكم إسرائيل تقرّ تشييد 700 مسكن لفلسطينيين... و6 آلاف وحدة استيطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس المحتلة - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 17:27

وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية المحتلة يخضع لسيطرتها الكاملة، وأقرّت في الوقت ذاته تشييد 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية.



وأعلن مسؤول إسرائيلي أن الحكومة وافقت على ذلك الثلثاء، عشية زيارة متوقعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأبرز مستشاريه.

وتتعلّق الموافقة على البناء في جزء من الضفة معروف بالمنطقة "ج"، أي المنطقة التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية وحيث توجد المستوطنات.

وتشكل المناطق "ج" أكثر من 60 في المئة من أراضي الضفة التي يُفترض نظرياً أن تشكّل في إطار حلّ الدولتين، جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية. ويندر أن تمنح إسرائيل موافقات على قيام الفلسطينيين بالبناء في المنطقة "ج".

وستتيح هذه الخطة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في حال تطبيقها، أن يقول إنه يبذل جهداً لمصلحة خطة كوشنر، على رغم أن عدد المنازل ضئيل نسبياً مقارنة مع المستوطنات الجديدة التي ستُشيّد.

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وكان كوشنر ذكر أن خطته لن تشمل حلّ الدولتين، لأن ذلك "يعني شيئاً للإسرائيليين وشيئاً آخر للفلسطينيين".

وأكد السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على موقف كوشنر، قائلاً إن الولايات المتحدة تؤيّد الحكم الذاتي للفلسطينيين. واستدرك أن واشنطن غير مستعدة الآن لدعم قيام دولة فلسطينية كاملة، وزاد: "القضية تتعلّق بالموافقة المسبقة على الدولة، لأن كلمة الدولة تحتمل تفسيرات كثيرة نعتقد بأنها تؤدي إلى إساءة استخدام العبارة".

وتابع: "نعتقد بالحكم الذاتي الفلسطيني، وبالحكم الذاتي المدني للفلسطينيين وبأن هذا الحكم يجب أن يصل حتى النقطة التي يتعارض فيها مع الأمن الإسرائيلي، وهذا أمر شديد التعقيد".

ورأى فريدمان أن الحكومة الفلسطينية الآن في أضعف حالاتها، ما يمنعها من السيطرة على الجماعات المسلحة، وبالتالي ستكون "دولة فاشلة" تهدد إسرائيل والأردن.

ويقيم حوالى 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بين حوالى 2,9 مليون فلسطيني.