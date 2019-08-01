قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التحالف مع السعودية تعزز عبر التضحيات، وتعمق عبر التنسيق، وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات، وقال على «تويتر»: «لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على المستويات كافة، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها، وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة، وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها».

وأضاف: «شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن، أو إيران، أو غيرهما، مستحيل، والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات، وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق، وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر، ويعمق محنتها».

وقال: «سألني زوار أجانب متى سنرى اختراقاً في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟ وأجدهم مقتنعين بالرد، وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل؛ أن تسعى لمصالحة محيطك، وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها من دون وجه حق ليلاً نهاراً».

من جهة أخرى، أشاد الدكتور أنور قرقاش، بالمبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وقال على «تويتر»: «المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم، نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها، وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل».

من جهته، أكد تركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن العلاقات السعودية - الإماراتية تنطلق من أسس اجتماعية وسياسية مشتركة، برهنت عليها التفاهمات المباشرة التي طبعت علاقة البلدين الشقيقين، منذ السنوات الأولى لتأسيس دولة الاتحاد، وحتى قيام دولة الإمارات.

وأضاف تركي الدخيل خلال المحاضرة - التي ألقاها مساء أمس، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تحت عنوان: «العلاقات السعودية - الإماراتية في ضوء التحديات المشتركة»، أن التوافق السياسي الراهن بين البلدين، قد تبلور منذ ستينات القرن الماضي، وتعزز لاحقاً في أكثر من مناسبة، كالتنسيق لدعم جمهورية مصر العربية في حرب 1973، وحرب تحرير الكويت 1991، والموقف المشترك من أحداث 2011 في بعض الدول العربية؛ كما تعزز أكثر، بمشاركة البلدين في «عاصفة الحزم» لدعم الشرعية في اليمن الشقيق.