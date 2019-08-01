محمد بن زايد وماكرون وعمران خان يؤكدون أهمية تعزيز أمن المنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا الصديقة.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة القوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتناول سموه والرئيس الفرنسي مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات والمستجدات، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

جرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق سموه ورئيس وزراء باكستان إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا أهمية تكثيف الجهود والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. (وام)