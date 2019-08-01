نصف مقاعد «الوطني» للمرأة.. فهل ينتخبها الرجال؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سومية سعد

اعتاد الرجال، أن يروا مرشحين مثلهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ولم يصادفوا نساء مرشحات إلا قليلاً جداً، لكن الانتخابات القادمة، في أكتوبر المقبل، ستشهد مرشحات نساء كثيرات، استجابة وتنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 1 لسنة 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى 50%، فهل ينتخب الرجال المرشحات؟

”الخليج 365”، استطلعت رأي الرجال، وتبين أن البعض يفضل النساء لتمثيله في المجلس الوطني الاتحادي لقدرتهن على توصيل صوته، في حين رأى آخرون أن الرجال لديهم إمكانية أعلى من النساء وقدرة على مناقشة قضايا وهموم الوطن والمواطن، ووضع فريق ثالث، معايير لمن يختارونه سواء كان رجلاً أو امرأة.

وجاءت الكفاءة والثقة والمصداقية والبرنامج الانتخابي، وقدرة المرشح على توصيل صوت الناخب إلى المسؤولين، والموضوعية والحكمة والبعد عن الأهواء الشخصية، في صدارة معايير اختيار المرشح بغض النظر عن جنسه.

يقول خالد شريف العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي: «سأختار المرشح الأفضل ولا يهمني أن يكون امرأة أم رجلاً، بقدر ما يكون الشخص المناسب ومن يمثلني بموضوعية وحكمة بعيداً عن أي أهواء شخصية، ولا يكون هدفه إلا المصلحة العامة».

وفضّل خالد بدري، مدير مركز البيئة للمدن العربية، اختيار المرأة عضواً في المجلس الوطني الاتحادي بعد أن أثبتت النساء كفاءتهن وقدراتهن على القيام بأدوارهن أكثر من الرجال، موضحاً أنه سيختار في المرتبة الأولى، المرأة الواعية والتي تطرح مواضيع قوية تنافس بها الرجال.

وتابع: «نجاح المرشحات سابقاً عمل على زيادة الثقة في العضوات المنتخبات في المجلس الوطني الاتحادي»، وقال إنه سيقرأ البرنامج الانتخابي لأي مرشح جيداً، ولن يركز على صفة المرشح كونه رجلاً أو امرأة، موضحاً أنه سيختار البرنامج الذي يطرح القضايا ويعرضها بموضوعية.

الثقافة والشخصية

المهندس أمين أحمد محمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، يقول إن اختياري للمرشح سيكون على أساس ثقافته وشخصيته وبرنامجه وقدرته على نقل مطالب الناخبين، وأعتقد بأن اختيار الشخص، سيكون لنجاحه وشخصيته في كسب الثقة، وفي كل الحالات سأختار المرأة لأنه أصبح لها دور في المشاركة السياسية.

وأشار أحمد المرزوقي، موظف، إلى أن المرأة هي الأخت والزوجة والابنة، وهي شريك قوي في التنمية الشاملة في المجتمع، وكسبت مزيداً من الثقة في سبيل رفعة الإنسان وتقدمه ونمائه؛ إذ يشكل الإنسان المهتم بقضايا وطنه الثروة الحقيقية، والمحور الأساسي، الذي تدور حوله عملية البناء والتنمية للوعي المجتمعي.

أما خالد السويدي، موظف، فأكد أن اختياره الأول سيكون للمرأة، موضحاً أنها هي الأقدر والأنسب في البرلمان، ويوجد العديد من التجارب التي أكدت دور المرأة وتألقها في البرلمان الإماراتي في المناقشات وحلها، وطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، وأضاف: كلنا نقدر دور المرأة في التنمية المستدامة؛ حيث تسعى الدولة إلى تحقيق الازدهار للمجتمع، والأهم أن تكون على قدر المسؤولية، من أجل خدمة المجتمع.

ويقول رجل الأعمال ناصر السويدي، أثبتت المرأة الإماراتية خلال الفترة السابقة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، تفاعلاً مع القضايا المجتمعية، في المجلس وفي عام 2006 أصبحت أمل القبيسي أول امرأة منتخبة في المجلس الوطني، ليؤكد تمكين المرأة حتى أصبحت نموذجاً لكثير من دول المنطقة والعالم، ليس فقط لما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية في المجلس الوطني؛ حيث تشكل النساء نسبة 22.2% من أعضاء المجلس الوطني، بل وتباهى عدد كبير من الدول المتقدمة في تجاوز هذه النسبة للمرأة، وهناك تطور مستمر في طبيعة الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع الإماراتي.

وأوضح مبارك الكتبي، رجل أعمال، أنه سيختار المرشح الذي لديه أهداف واضحة ويقوم عليه عمله منذ البداية ويهتم بالتطوير الذي أصبح سمة العصر، وخاصة لو وجد بعض القصور في بعض المؤسسات الحكومية، ويجب أن يكون هم كل مرشح هو التطوير وليس المنصب لأن المنصب لا يدوم، وإنما المشكلات إذا كبرت تكون سبباً رئيسياً في خراب أي مجتمع.

المحافل الدولية

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وقال عدنان الميدور، موظف، إنه سيختار المرأة التي لديها القدرة على تمثيل الوطن في المحافل الدولية، والقادرة على العطاء لوطنها والعمل من أجل رفعته وأن المرأة الإماراتية، مثلت بلادها كسفيرة في الخارج، كما سجلت حضورها في السلك القضائي، وأثبتت مكانتها، فلماذا لا أقوم باختيارها لتمثلني.

وأكد عقيل بستكي، رجل أعمال، أنه سيختار المرأة الأكثر نجاحاً، والتي لا تعتمد على العلاقات الشخصية والقبلية، والتي تجوب إمارتها للبحث عن مشكلات الناس في أي وقت وأي مكان، والتي يحق له التواصل معها متى شاء وليس كالبعض لا نعرف أرقامهم بعد الترشح.

وقال سيف عبدالعزيز: بصرف الظر عما إذا كان المرشح رجلاً أو امرأة، سأنتخب من يضع مشكلات وهموم أولاد بلده نصب عينه، لأنه لن يعطي وعوداً مزيفة ولا شعارات براقة،كما فعلها البعض قبل الترشيح في موضوعات التوطين.. ذلك ينطبق على المرشح بشكل عام.

العمل العام

قال محمد أهلي، مدير قسم الحدائق التخصصية والترفيهية، إن اختياري سيكون للأكثر كفاءة في العمل العام المجتمعي والأكثر رؤية للأهداف في كل مواقع المسؤولية وميادين العمل والاهتمام والأكثر محافظة على خصوصية مجتمعنا الخليجي، والذي يحرص على التمسك بهويتنا عبر التوازن بين مواكبة التطور والتقدم من ناحية والحفاظ على الموروث القيمي والثقافي.

ويقول إسماعيل محسن، موظف، أنا سأختار المرأة لأني أرى أن معظم النساء يقدرن العمل، والمرأة الإماراتية لها التقدير لما تبذله من إنجازات، وما وصلت إليه من أرقى المناصب، وتقلدت المرأة الإماراتية أعلى المناصب وأصبحت وزيرة، ولا أحد ينكر جهد جميع الوزيرات الواضح في المجتمع.

ويقول علي عزت، موظف، سأختار المرشحة ذات الكفاءات العلمية العالية، لأنها ستكون أقدر الناس على فهم الواقع وكثير من السيدات حصلن على عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأثبتن قدرتهن على طرح القضايا والمشكلات.

الخبرة

وقال يهمور الحبسي، رجل أعمال، إنه سيختار أي امرأة لديها الخبرة، ومن السابقات في المجلس لأنهن اكتسبن خبرات من معارف الأعضاء المتراكمة لمواصلة العمل البرلماني الإماراتي المتميز، ولديهن قدرات التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين، وجميعهن أثبتن القدرة على الظهور الإعلامي وإقناع الناس، وتبني الملفات الجماهيرية المهمة.

يقول علي عياد، موظف، إنني في كل الحالات سأختار الأقدر و لن أختار إلا الذي يمثلني ويستطع طرح همومي وحلها سأختار رجلاً مثلي، لكن ربما يمكن للمرأة قدرة أكبر من الرجل على عرض المشكلات، ولذا لابد أن يتعامل الشخص مع صوته على أنه أمانة حقيقية، ولذلك يعطي صوته حسب اقتناعه.