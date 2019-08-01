انتخاب المرأة للمرأة.. ثقة وثقافة تعكسان تمكينها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجر خميس

بعد توجيه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، إلى 50%، وُضِعَت الإمارات في المراكز المتقدمة عالمياً، من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، ومع شعبها في تحدٍّ جديد، كالتحديات التي خاضتها من قبل، وتفوقت وأصبحت نموذجاً يُحتَذى في المجال الذي خاضته.

والتحدي الجديد في العمل البرلماني للمرأة يكمن في التمكين الحقيقي المتكامل لها، حيث إن الإماراتية الآن تنعم بدعم لا تنعم به نظيراتها في كثير من دول العالم، فهي تحظى بدعم كامل من القيادة والحكومة والمجتمع والأسرة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، مع باقتراب انتخابات المجلس الوطني: إلى أين وصل دعم المرأة للمرأة، وإيمانها بالأخريات؟ ولماذا انتخاب المرأة للمرأة غير مرضٍ حتى الآن؟ وما التطورات الفكرية المتوقع أن نشهدها على مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً بعد نجاح المرأة في عضوية ورئاسة البرلمان؟ وهل ستتمكن المرأة في البرلمان بالتعيين أكثر من تمكينها بالانتخاب؟

ويعزز القرار التاريخي برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما أنه يشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

كما أن القرار يعزز من تمكين المرأة سياسياً، ويجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، وبخاصة فيما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة.

”الخليج 365” استطلعت آراء عدد من المواطنات، لتبين المرحلة التي وصلت إليها النساء في التمكين من نظيراتهن في المجتمع، وجاءت النتائج باهرة، حيث أكدن جميعهن أن عملية الانتخاب مبنية على اختيار الأجدر والأحق، والأكثر قدرة على تمثيلهن والدفاع عن حقوقهن، بغض النظر عن كونه رجلاً أو امرأة.

صورة غير واضحة

قالت المهندسة عزة سليمان، عضو المجلس الوطني «ليس سراً أن دعم المرأة للمرأة لم يكن على مستوى الطموح خلال الدورات السابقة، لأسباب عدة، ألخصها بأن أغلبية الناخبات ممن يحقّ لهن الانتخاب لم تكن صورة أهمية الانتخابات ودور المجلس واضحة في أذهانهن، وفي أحيان كثيرة لوجود صورة نمطية لدى النساء أن المرأة لا تناسبها الأدوار أو الوظائف ذات الطابع السياسي أو البرلماني، وكل ذلك صورة مغلوطة، ولكن هذا تغيّر بشكل كبير خلال فترة السنوات الأربع الماضية، بفضل رؤية قيادتنا التي لم تترك منصباً إلا وأوكلته للمرأة».

وأضافت: «أرى أن مستوى الترشيح والانتخاب من المرأة سيكون ملحوظاً ويشهد نقلة نوعية خلال موسم الانتخابات الحالي، نظراً لقرار رفع نسبة تمثيل المرأة إلى النصف، من جهة، والأمثلة التي قدمتها المرأة للمرأة في مختلف المجالات، سواء في مجلس الوزراء أو المجلس الوطني، وغيرها من المجالات التي لم تكن بهذا المستوى من الانتشار سابقاً».

وأضافت «للمرأة دور حاسم في تحقيق ما تطمح إليه المرأة في موضوعات قانون إجازة الوضع والأمومة، وقانون المعاشات الاتحادي، وسن التقاعد، وقانون الموارد البشرية، وما يتعلق بظروف عمل المرأة فيه، ولا سيما في ظل الدعم غير المحدود من القيادة لها».

واختتمت سليمان: «أعتقد أننا تجاوزنا اليوم أن نطرح سؤال ما الذي يجب أن تقدمه المرأة في المجلس للمرأة، لأن القيادة وضعت مجموعة من العناصر ضمن رؤيتها لجعل مكانة الإماراتية في المراتب الأولى عالمياً، وما يجب علينا نحن الأعضاء، هو فهم البعد الاستراتيجي للرؤية وتطبيقه في ممارستنا لدورنا في المجلس وامتداد هذا الدور في المجتمع».

قلة الخبرة

وقالت المهندسة لمياء النومان: مع إطلاق مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة في ديسمبر /‏‏ كانون الأول 2015، بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتترأسها قرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تعززت مكانة الإماراتية، وأسهمت في بناء قدراتها، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها، لتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

فالإماراتية اليوم، ومع الدعم القوي من القيادة الرشيدة، أصبحت وزيرة ورئيسة برلمان، وعضواً في المجلس الوطني، والمجالس الاستشارية، وتقلدت عدداً من المناصب المرموقة، لما لها من أثر إيجابي وإنجازات مهمة في مختلف القطاعات. ولا يمكننا أن نغفل عن أهمية انتخاب المرأة وتعيينها في البرلمان، فوجود العنصر النسائي مطلوب وبقوة، لتحقيق تكامل الأدوار، لبناء مجتمع متكامل ومتجانس ومستدام.

وأضافت: لعل قلة انتخاب المرأة للمرأة سببه قلة الخبرات البرلمانية لدى المرأة مقارنة بالرجل، لكن هذا الأمر يستدعي تمكين المرأة بشكل أكبر، ومنحها مساحة للانتخاب وتقديم خطط انتخابية تسهم في صناعة القرار، ومن هنا يأتي دور المرأة التي تود خوض العمل السياسي، وتتطلع إلى الترشح للبرلمان، بضرورة إطلاق حملة تعريفية بإنجازاتها وخبراتها المكتسبة، خلال عملها السابق، وكيف ستوظف هذه الخبرات في رفعة الوطن، والعمل على ارتقاء المرأة. وبهذا ستخلق صلة قوية مبينة على الثقة بالمنجزات السابقة، وما سيتحقق مستقبلاً.

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الاختيار للأجدر

قالت أحلام الفيل مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والرئيسة التنفيذية للسعادة وجودة الحياة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان العميق لقيادتنا الرشيدة، التي أولت المرأة وتمكينها أهمية كبرى، حيث حرصت دولتنا على تعزيز دور المرأة في المجتمع، منذ إعلان الاتحاد المجيد، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، واستمر هذا النهج بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

إن ما حققته المرأة خلال الأعوام الماضية، غير نظرة المجتمع بمكونيه (الرجل والمرأة) لها، وإن كان الرجل قد آمن بإمكاناتها، فالمرأة أولى بأن تؤمن بإمكاناتها، وهذا ما بتنا نلمسه بوضوح في كل المجالات، وإذا ما أردنا الحديث عن دعم المرأة للمرأة، فإننا نبدأ من المثال الأكثر وضوحاً وإشراقاً، وهو الدعم غير المحدود الذي تقدمه سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات للمرأة، لتعزيز دورها الريادي في مختلف المجالات، حتى أصبحت شريكاً حقيقياً فاعلاً في برامج التنمية المستدامة.

وأضافت الفيل: عام 2006، كانت أمل القبيسي أول إماراتية تنتخب لعضوية المجلس الوطني، واليوم نتكلم على نصف أعضاء المجلس من الإماراتيات. كل مبادرة جديدة يجب أن تأخذ دورتها الزمنية حتى تترسخ في عقول الناس وتثبت صحتها وجدواها، وهذا ما ينطبق على انتخاب المرأة لعضوية المجلس، حيث يعد وجودها تحت قبة المجلس حديثاً نسبياً، ومع مرور الزمن وتعدد الدورات الانتخابية، وإثبات دورها الفعال، ارتفعت نسبة انتخاب المرأة، وهذا يعني ضمناً ارتفاع نسبة انتخاب المرأة للمرأة.

النظرة تغيرت

وقالت أسماء شهداد المديرة التنفيذية لجمعية أم المؤمنين بعجمان: إذا كانت المرشحة تمتلك الكفاءة والمقوّمات، فبكل تأكيد سأنتخب امرأة، ففي السابق كان تصويت المرأة للمرأة ضعيفاً، ولكن بفضل جهود قيادتنا الرشيدة، و دعم أم الإمارات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، وزيادة برامج التوعية بأهمية صوت المرأة ومكانتها في كل المحافل، وما عكسته عضوات المجلس الوطني الحالي، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، عبر جلسات المجلس، أو الجلسات الحوارية الخارجية والمحاضرات عن دور المرأة وضرورة حضورها في كل محفل، ودعمهن للمرأة المنتخبة، عن طريق نشر آلية العملية الانتخابية وأهميتها، وللمرأة المرشحة عن الطرائق والأساليب الصحيحة والأدوار المطلوبة منها قبل الانتخاب وخلاله وبعده، وكل ذلك يعكس الدور الكبير في دعم المرأة للمرأة، لأن رسالة الرجل والمرأة واحدة في خدمة الوطن.

وعلى الرغم من هذه الجهود والممارسات، فإن هناك معتقداً لدى بعض الفئات في المجتمع، بأن العمل البرلماني للرجل وليس للمرأة، وبعضهم لديه تعصب قبلي في الانتخاب، وسنتغلب على ذلك بإيمان الحكومة وثقتها بقدرات المرأة، فبغض النظر عن العمر وسنوات الخبرة تولت المرأة مناصب قيادية، منها أصغر وزيرة في العالم، وهذا يفتح باب المنافسة الشريفة في العملية الانتخابية، لأن النظرة اختلفت الآن لدى شريحة كبيرة في المجتمع، وولى زمن التصويت أو ترشيح الأكبر سناً أو الأعلى منصباً، بل إن الانتخاب للكفاءة والعلم والمعرفة والمهارات القيادية، فمتى توافرت في المرشح، كان له الصوت بغض النظر عن كونه رجلاً أو امرأة.

«الثقة» أساس

وقالت وداد بوحميد نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: لا بد من الإشارة إلى أن الإماراتية منذ تأسيس الدولة، حازت الدعم والرعاية من قيادة البلاد الرشيدة، انطلاقاً من دورها المهم والحقيقي في التنمية الوطنية. وقد وصل تمكينها في المجالات كافة إلى مستوى الطموح. وأتى قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، محطة استثنائية في مسيرة التنمية السياسية، تعبّر عن إيمان القيادة الرشيدة بقدرات وإمكانات المرأة، وإشراكها في صنع القرار السياسي، بوصفها صاحبة معارف ومهارات وخبرات وطنية واجتماعية وإنسانية يُعتدّ بها.

كذلك حملة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك 50:50 للتمكين السياسي للمرأة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديها، وهو ما يعزز مشاركتها الفعالة في الانتخابات المقبلة كمرشحة وناخبة ومساهمة في عملية التنمية المستدامة والشاملة، ولا سيما المرأة الإماراتية التي تعد إحدى الركائز الرئيسية والمهمة في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية.

وعن مسألة إحجام المرأة عن مساندة وانتخاب مثيلاتها في العملية الانتخابية، قالت وداد بوحميد: أرى أن دعم المرأة للمرأة في الانتخابات يحتاج إلى وعي وتفعيل ومساندة لما تضطلع به المرشحة التي يجب أن تكون بالقدر الذي ينتظره منها أبناء وطنها، ولهذا يبدو موقفها قوياً إذا كانت على قدر هذه المسؤولية التي ينتظرها منها أبناء وطنها، وإذا كانت تقدم المرأة نفسها بطريقة تعزز ثقة الجمهور بقدرتها قائدة. إذن المحك هنا مستوى الثقة والصورة الذهنية والواقعية عن المرشحات.

وأضافت: أؤمن بأن المرأة بما نالته من دعم القيادة، وعبر التمكين الفعلي والمتحقق في الواقع، وبما يوازن بين أدوارها على الصعد كافة، يرسخ القناعة بأن معيار الاختيار سيكون لدى الأغلبية متسماً بالموضوعية، وبناء على معايير الكفاءة والسمعة المجتمعية، والقدرة على أداء الدور القيادي البرلماني، كما أن القضية ليست دعم المرأة للمرأة، بل ثقة ينبغي أن تتوافر في المرشحات اللواتي يجب أن يكنّ على قدر من الثقافة والمعرفة الجيدة بقضايا محيطها ومجتمعها، فهي لا تمثل نفسها فقط، بل تمثل وطناً بأكمله.