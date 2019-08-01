قصيدة الرثاء في بيت الشعر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم بيت الشعر في الشارقة ندوة عن «أثر الفقد في الشعر العربي» شارك فيها الدكتور ماهر مهدي هلال والباحث الإعلامي عمرو منير دهب مع قراءات شعرية لعبدالقادر الكتيابي، وقدمتها الإعلامية صفية الشحي، بحضور محمد البريكي مدير البيت.

وقالت صفية الشحي: إن الفقد لا يمثل حالة إنسانية طارئة، ومن خلال الشعر وحده يمكن أن نشعر بالمعنى متجدداً، بالقفز على فجوة الفراغ الذي تخلفه أكثر أحزاننا قتامة، وباللغة التي تنطلق لتعكس هذه السمة الإنسانية الأصيلة في البشرية، فتقدم لنا التجارب الشعرية المختلفة في هذا الاتجاه، كنوع من أنواع الحراك الاجتماعي والثقافي.

الدكتور ماهر مهدي هلال قال في ورقته حول هذا الموضوع: إنه الفقد، ذلك الزائر الثقيل الذي لا يأتي بمفرده، ففي معيته دوماً الحزن والبكاء واليأس، غير أن ما يحمد عليه أنه كان الملهم لكثير من الشعراء والأدباء ليبدعوا لنا لوحات خالدة من الخيالات الشعرية والتصورات الفنية المملوءة بالأحاسيس والمشاعر، وحيث إن أشد الفقد ما كان سببه الموت، فقد أبدع العرب في شعر الرثاء، وعليه كانت القصائد المتفردة بالرثاء متميزة بصدق العاطفة وتنوعت بتنوع الفقد، ومن أشدها وقعاً فقد الأبناء والآباء والإخوة والزوجات، كما تميزت بعض القصائد برثاء الذات. أما الباحث عمرو منير دهب فقد تطرق إلى أبرز شعراء العربية الذين أبدعوا في رثائهم مثل الخنساء والمتنبي وشوقي، ويرى أن الرثاء باب عريض في الشعر العربي، لكن أغلبهم كان صادقاً في رثائه، ويقول: حرفية الشاعر والأديب هي ما تجعله يقدم أدباً جديراً بالقراءة، في ضوء ذلك كنت أقرأ بمتعة غزل شاعرين عظيمين لم يشتهرا بالغزل رغم مكانتهما العظيمة: المتنبي وشوقي، برغم أن السياق يبدو بعيداً فإن الأمر نفسه ينطبق على الرثاء، فأثر حرفية الشاعر على الرثائية لا يمكن تجاهله حتى إذا كانت عاطفته أقل تأججاً تجاه الفقد الذي لا يخصه بصفة شخصية، كحالات فقد أقارب الأمراء لدى المتنبي وفقد الشخصيات الوطنية عند أحمد شوقي.

وقرأ الشاعر عبدالقادر الكتيابي مجموعة من القصائد التي تناولت الفقد، ومنها قصيدة «أجزني» في رثاء فقيد الأدب والثقافة السودانية عبد الله الشيخ البشير، يقول في إحداها:

مدى وركبْتُهُ وخطوتُ أدنو

فراكلني براقُك وارتميتُ

صرختُ هُوَ العروجُ فكذّبوني

وقالَ الجاهلونَ الشيخُ ميْتُ

فكيفَ وذا هو الزبدُ الموشّى

يضيءُ وليسَ في المصباحِ زيتُ

أليسَ مقامُ أهل النورِ نوراً

لهم إنْ عزَّ في الأرضينَ بيتُ

كرّم محمد البريكي المشاركين في الندوة.