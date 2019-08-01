شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بندر يوصى شقيقه العاهل السعودى بطاعة الله والحرص على المسلمين قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة سبق السعودية، وتم تداوله بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين، وهو يزور شقيقه الراحل، الأمير بندر بن عبد العزيز، فى المستشفى أثناء مرضه، وقبل وفاته بأيام قليلة.

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وأوصى الأمير بندر، خلال الفيديو، الملك سلمان بـطاعة الله فى السر والعلن والحرص على الإسلام والمسلمين، ليرد العاهل السعودى: "‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام".

يشار أن الأمير الراحل بندر بن عبد العزيز، توفى يوم 28 يوليو، عن عمر ناهز 96 عاما، وأدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، مع جموع المصلين فى المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء، الإثنين الماضى، صلاة الميت على شقيقه الراحل.

ووفقا لوكالة "واس" السعودية الرسمية،فإن جثمان الفقيد ورى الثرى فى مقبرة العدل بمكة المكرمة، حيث جرت مراسم تشييع مهيبة وسط حضور واسع من كبار الأمراء الذين تقدمهم ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان.