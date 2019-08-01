شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادى حوثى فى غارة للتحالف العربى بمديرية كتاف اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قُتِل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، إثر غارة جوية نفذتها إحدى مقاتلات التحالف العربي، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن مقاتلات التحالف استهدفت أيضًا آليات قتالية تابعة للميليشيا في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة عدد من العناصر الحوثية.