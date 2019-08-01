شكرا لقرائتكم خبر عن ذئب آسيوى فى دبى.. تحرش بطفلة وأقام علاقة غير شرعية مع الخادمة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة القضائية فى محكمة الجنايات فى دبى، اليوم، حكمها فى جريمة تتعلق بتحرش عامل آسيوى بطفلة عمرها 10 سنوات فى منزل عائلتها بالتواطؤ مع الخادمة التى كانت على علاقة غير شرعية مع الجانى.

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وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، قضت الهيئة بحبس فنى كهرباء آسيوى 3 سنوات، وإبعاده عن الدولة، لإدانته بالتحرش بطفلة أوروبية عمرها 10 سنوات في منزل عائلتها، أكثر من مرة على مدار ثلاث سنوات بالتواطؤ مع الخادمة التى كانت تستضيفه وتسمح له بالدخول دون علم والدى المجنى عليها، بالإضافة إلى أن الأخيرة متورطة معه فى إقامة علاقة غير شرعية أثناء وجوده فى المنزل، والتستر على جريمة التحرش التى علمت بها من الطفلة، وطلبت منها عدم إخبار أحد بذلك، وأن تُبقى الأمر سراً بينهما.

وأوضحت التحقيقات فى هذه القضية أن الجانى البالغ من العمر 43 عاماً، اعتاد الدخول إلى منزل المجنى عليها فى غياب والديها لأكثر من 3 سنوات، بعد أن كانت تسمح له الخادمة بذلك، وتحديداً ما بين الساعة السابعة والثامنة مساءً، إذ كان يجلس معها لعدة دقائق في غرفة الجلوس بحضور أشقائها أثناء مشاهدتهم التلفاز، ومن ثم يتحرش ببراءتها، ويطلب منها عدم إبلاغ أحد بذلك، قبل أن ينتقل إلى غرفة الخادمة التى بدأت العمل فى منزل أسرة المجنى عليها قبل 6 سنوات، لإقامة علاقة معها.