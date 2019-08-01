اليمن.. محتجون يقطعون شوارع بالمكلا لانقطاع الكهرباء

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

قطع محتجون غاضبون، مساء الأربعاء، شوارع رئيسية بمدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، احتجاجًا على انقطاعات الكهرباء الطويلة.

وقال سكان محليون، في اتصالات منفصلة مع مراسل الخليج 365، إن محتجين غاضبين قطعوا بالأحجار والأعمدة شوارع رئيسية تربط بين أحياء المدينة الساحلية المطلة على بحر العرب.

وأشاروا إلى أن الاحتجاجات جاءت في ظل تواصل تردي خدمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وسط ارتفاع درجة الرطوبة والحرارة التي تزيد عن 40 درجة مئوية.

وذكروا أن قطع الشوارع تسبب في حدوث ازدحامات واختناقات وتعطل حركة السير والتنقل بين الأحياء والمناطق.

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وتصل انقطاعات الكهرباء في المكلا لأكثر من 14 ساعة يوميا جراء نفاد وشح مادتي الديزل والمازوت المشغلة لمحطات التوليد.

ومساء الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، إن اتصالات حثيثة أجراها المحافظ اللواء فرج البحسني، أسفرت عن وعود حكومية بإيصال باخرة مازوت، الأربعاء، وتسيير قاطرات ديزل ومازوت.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، الأربعاء، تعليق عضويته وهيئة رئاسة البرلمان.

وأرجع باصرة، الذي ينتمي لمحافظة حضرموت، قراره لعدم تنفيذ الحكومة توصيات البرلمان في دورته المنعقدة بمدينة سيئون بحضرموت.

وتشمل الوعود حل مشكلة كهرباء ساحل حضرموت والمتمثلة بتوفير محطة كهرباء غازية بـ100ميغاوات وتقييم الوضع الأمني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.