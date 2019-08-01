اشتية: إسرائيل تحاول تدمير السلطة الفلسطينية وحل الدولتين

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن السلطة تعيش مرحلة خطرة، تحاول فيها إسرائيل تدميرها مع حل الدولتين، من خلال التوسع الاستيطاني المتصاعد، وانتهاك الاتفاقيات الموقعة.

وأضاف اشتية، الأربعاء، في بيان وصل الخليج 365، أن ما تمارسه إسرائيل يتم "بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، التي تصدر منها تصريحات متطرفة ومجحفة بالحقوق الفلسطينية الثابتة".

وجاء حديث رئيس الوزراء خلال استقباله في مكتبه برام الله، ممثل كندا لدى فلسطين دوغلاس سكوت براودفوت، بمناسبة انتهاء مهامه.

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وأشار اشتية، إلى أن صمت المجتمع الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لإجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، قاتل وغير مبرر.

وأضاف أن قراري القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة، وتشكيل لجنة لدراسة الأمر، محاولة لكسر الأمر الواقع.

ومنتصف يوليو/ تموز الجاري، شرعت جرافات إسرائيلية في هدم مبانٍ عدة في وقت واحد، بوادي الحمص بحي "صور باهر" جنوبي القدس، بعد إخلاء سكانها منها، في إجراء أدانته عدة دول أوروبية وغيرها، خلال جلسة بمجلس الأمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.